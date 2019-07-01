Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor

Bayburt'un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve il genelinde en çok turist çeken yerlerin başında gelen Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin ili Bayburt'a 25 kilometre uzaklıktaki Aydıntepe ilçesinde 1988 yılında inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan 'Yeraltı Şehri'ni son olarak Karadenizli gazeteciler ziyaret etti. Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi için Bayburt'ta bulunan yaklaşık 50 gazeteci yeraltı şehrini ziyaret etti. Yeraltı Şehrinin tarihi açıdan bir koridor hissiyatını verdiğini belirten gazeteci Deniz Özendi, "Roma döneminde yapıldığı bilgisine ulaştık. Ne amaçla yapıldığını bilmiyorum ama zamanında insanlar buraları çok meşakkatli bir şekilde inşa etmişler. Gerçekten Türkiye'de görülmesi gereken yerlerden birisi burası" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA