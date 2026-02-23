Haberler

Aydıntepe'de şap aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından sahada titizlikle yürütülüyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından sahada titizlikle yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında Alaca, Çayırköprü, Yapracık, Sorkunlu ve Suludere köylerinde aşılama ve küpeleme faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi. Yürütülen kampanya ile hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesi ve üreticilerin ekonomik kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılama çalışmalarına katılımın; hayvan sağlığının korunması, sürülerde hastalık riskinin azaltılması ve bölgede hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. - BAYBURT

