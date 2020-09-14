Aydınspor'a hırsız şoku
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydınspor'a hırsız şoku

Aydınspor Kulübüne ait depo, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.

Aydınspor'a hırsız şoku
14.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:56

Aydınspor Kulübüne ait depo, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu. Depoda bulunan çok sayıda ekipman çalındı.

Aydın'ın ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan Aydınspor'un malzemelerinin bulunduğu deposu geçtiğimiz gün kimliği belirsiz kişilerce soyuldu. Depoda bulunan çok sayıda ekipman hırsızlar tarafından çalınırken geride kalan eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Konu ile ilgili Aydınspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Aydınsporumuzun deposu, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalar bölgesindeki depomuz, kimliği belirsiz kişiler tarafından arka bölmedeki alan sökülerek soyuldu. Yeni sezon öncesi depomuzdan antrenman ekipmanlarımız, antreman formalarımız, futbol toplarımız, maç formalarımız çalındı; geride bırakılan ekipmanlarımız ise kullanılamaz hale getirildi. Aydın'da, Aydın'ın kulübü Aydınspor'a karşı gösterilen bu düşmancıl tavırlara anlam veremiyoruz. Herkesin 'efsane' lakabını taktığı kulübümüze destek olunmadığı gibi köstek olunmaya başlandı. Yeni sezon öncesi yaptığımız açık çağrıya yanıt alamamış olup, mevcut ekipmanlarımızla da antremanlara başlayamayacağız. En azından bu mağduriyetimizi giderecek olan yetkilileri göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Adem Büyük Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Aydın Milli Antalya
Şu an buradasınız: Aydınspor'a hırsız şoku - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 22:05:43. #1.15#
title