Aydınpınar köyüne çocuk parkı yapılıyor
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Aydınpınar köyüne çocuk parkı yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Aydınpınar köyünde muhtarlığın girişimi ile çocuk parkı yapım çalışmaları başlatıldı.

Aydınpınar köyüne çocuk parkı yapılıyor
31.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:48

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Aydınpınar köyünde muhtarlığın girişimi ile çocuk parkı yapım çalışmaları başlatıldı.

Düzce'nin Aydınğınar Köyü'nde Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince bir çok noktada çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalara muhtarlığın girişimi ile çocuk parkı da eklendi. Aydınpınar köyü Cuma mahallesinde ihtiyaç olan çocuk parkı için ekipler tarafından çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede kısa süre içerisinde çocuk parkı yapılarak vatandaşların kullanımına sunulacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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