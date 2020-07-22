Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor
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Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 73 yaşındaki Mustafa Sancaktar, 35 yıldır koruk suyu satarak vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor
22.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:27

Aydın'ın Efeler ilçesinde 73 yaşındaki Mustafa Sancaktar, 35 yıldır koruk suyu satarak vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde işlettiği pide dükkanında koruk suyu yaparak müşterilerine ikram eden 73 yaşındaki Mustafa Sancaktar iş yerini kapattıktan sonra seyyar olarak koruk suyu satışına devam ediyor. Seyyar olarak 5 senedir koruk suyu satışını devam ettiren Mustafa Sancaktar, "Büyüklerimizden öğrendiğimiz koruk suyu yapımını devam ettirmek istedim. Tamamen doğal ve şifalı. Bağırsakların düzenli çalışmasından tutun, vücuda direnç katmaya kadar birçok şeye fayda ediyor. Aydın'ın kavurucu yaz sıcaklarında da serinlemek için ideal içeceklerden bir tanesi" dedi.

Sağlığı el verdiği sürece bu işi devam ettireceğini söyleyen Sancaktar, "Pide dükkanı işletirken başlattığım ve müşterilerimiz tarafından çok sevilen koruk suyu satışını sağlığım el verdiğince devam ettireceğim. Çalışmayı seviyorum, evde boş oturmak bana göre değil" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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