Aydınlılar son dakikaya kadar alışveriş yaptı
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Aydınlılar son dakikaya kadar alışveriş yaptı

Aydınlılar son dakikaya kadar alışveriş yaptıAYDINLILAR, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 14.00'ten itibaren pazartesi gününe kadar kapalı kalacak marketlerden alışveriş yapmak için son dakikaya kadar işletmelere gitti.

24.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:49

Aydınlılar son dakikaya kadar alışveriş yaptı

AYDINLILAR, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 14.00'ten itibaren pazartesi gününe kadar kapalı kalacak marketlerden alışveriş yapmak için son dakikaya kadar işletmelere gitti.

Koronavirüs nedeniyle Aydın'ın da içerisinde bulunduğu 31 ilde, sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ancak vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için marketler, 23- 24 Nisan itibariyle 2 gün boyunca 09.00 ila 14.00 arası açık kaldı. Sonrasında 2 gün kapanacak marketlerden alışveriş yapmak amacıyla vatandaşlar bugün, son dakikaya kadar işyerlerine gitti. Vatandaşlar en çok evde yapabilecekleri ürünlere rağbet gösterdi.

SON DAKİKA ALIŞKANLIĞI SÜRDÜ

Market işletmecisi Engin Ergün, "İnsanlarda her şeyi son ana bırakması genetik hale geldi. Vatandaşlar son dakikada lavabo açacağı veya puding alıyor. Ekmekten çok ilginç ürünler son dakikada alıyor. Ekmek almaya telaşlı bir şekilde geleni hiç görmedik. En çok satılan ürünler insanların evde kendi yapabileceği ürünler oldu. Süt, un, puding ve benzeri kendi tatlısını kendi yapabileceği ürünlere rağbet çok oldu. Kuruyemiş çok satıldı. İnsanlar evde vakit geçirecek şeyler arıyor. Tavuk ürünleri bir haftadan beri yok satılmaya başladı" dedi.

Aydınlılar son dakikaya kadar alışveriş yaptı

Kaynak: DHA

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