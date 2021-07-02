Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı

Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dün itibari ile başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılırken, gündüz sıcaktan dolayı dışarı çıkamayan Aydınlı vatandaşlar aksam saatlerinde sokakları doldurdu.

Dün itibari ile başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılırken, gündüz sıcaktan dolayı dışarı çıkamayan Aydınlı vatandaşlar aksam saatlerinde sokakları doldurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken, sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere bir çok kısıtlama 1 Temmuz itibari ile kaldırıldı. Kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında kaldırılan kısıtlama kararları sonrasında gündüz 41 derecelere kadar ulaşan bunaltıcı sıcaklılar nedeniyle sokağa çıkamayan Aydınlılar akşam saatlerinde kendilerini dışarıya attı. Kentin en işlek yerlerinden biri olan Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nı dolduran vatandaşlar akşam saatlerinde düşen termometre derecesi ile hem serinledi hem de aylar sonra saat kısıtlaması olmadan evlerinden dışarı çıkarak özgürce gezmenin tadını çıkarttı. Gece geç saatlere kadar insan yoğunluğu sürerken, polis ekipleri de polis arabalarındaki megafonlar marifeti ile sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. - AYDIN

Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı
Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı
Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı
Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Fatih Terim Metin Oktay Taylan Antalyalı Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydınlılar normalleşmenin tadını serinleyerek çıkarttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:04:39. #1.15#

title