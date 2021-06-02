Aydınlılar halı saha randevuları doldurdu
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Aydınlılar halı saha randevuları doldurdu

Aydınlılar halı saha randevuları doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 nedeniyle uzun süredir kapalı olan halı sahalar açıldı.

Covid-19 nedeniyle uzun süredir kapalı olan halı sahalar açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından uzun süredir sahalardan uzak kalan Aydınlı futbolseverler halı sahalara akın etti.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını dolayısıyla birçok mekan gibi halı sahalarda uzun süredir kapalıydı. 1 Haziran itibari ile kademeli normalleşe kapsamında halı sahalar yeniden faaliyetlerine başladı. Sahalar dezenfekte edip futbolseverleri ağırlamaya başladı. Aydın'da sahaların randevularının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüden inmeden dolduğunu kaydeden işletme sahipleri saat sınırlamasının kaldırılmasını isterken, futbolseverler de saha bulamamaktan şikayet etti. Uzun bir aradan sonra halı sahalarda boşluk bulup futbol oynayabilen futbolseverler ise yeniden futbola kavuştukları ise için oldukça mutlu olduklarını belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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