Aydınlıkevler Mahallesi pazar yerine kavuşuyor

18.10.2019 10:03

Aydınlıkevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşuyor.



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ'ın sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor. Mevcut pazar yerinden şikayetçi olan Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinin de sorunu çözüldü. Aydınlıkevler semt pazarı, eski yerinde kapalı pazar olarak yeniden açılıyor. Daha önce içerisinde dükkanların bulunduğu semt çarşısı olarak kullanılan alan yeniden revize edilerek kapalı semt pazarına dönüştürüldü



Seçim öncesinde Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinlediklerini hatırlatan Başkan Asım Balcı, "Mahalle sakinleri pazar yerinin kendileri için çok büyük sıkıntı olduğunu söylemişlerdi. Biz de kendilerine bu sorunu çözeceğimize dair söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi bu sorunu da çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınlıkevler Mahallesi semt pazarı eski yerinde eski gününde, Cumartesi günü hizmete açılıyor. Mahalle sakinlerine ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA