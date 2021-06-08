Aydınlıkevler Mahallesi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yenileniyor
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Aydınlıkevler Mahallesi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yenileniyor

Aydınlıkevler Mahallesi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlçenin dört bir yanında vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına gece gündüz çalışan Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesinde alt yapı çalışmalarını tamamladığı yerlerde üst yapı çalışmalarına başladı.

İlçenin dört bir yanında vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına gece gündüz çalışan Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesinde alt yapı çalışmalarını tamamladığı yerlerde üst yapı çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki yol yenileme, yaya yolu, bisiklet yolları, yama asfalt, kavşak, peyzaj ve ağaçlandırma gibi üst yapı çalışmaları ile ilçeyi güzelleştiriyor.

Melikgazi'nin ihtiyaçları arasında olan ulaşım için birçok yatırım yaptıklarını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu alanda yayalar için kaldırımlar ve otopark alanları, orta refüj yenileme ve yeşil alanlar oluşturuluyor. Sonrasında asfaltlama çalışmaları yapılmaya başlandı. 450 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde olan yola 3250 ton alt yapı malzemesi kullanılacak. Ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerinde alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde asfalt, sert zemin, kilitli parke çalışmalarını tamamlıyoruz. Amacımız şehrimizin alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarını tamamlayıp, Melikgazi'mizi daha modern bir ilçe haline getirmektir. Hamdolsun alt yapısı biten bölgelerimizde hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarını başlayıp bitiriyoruz. Bu çalışmalar esnasında hemşehrilerimiz olumsuz etkileniyorlar, bu konuda da hemşehrilerimizden sabır göstermelerini istiyoruz. Bütün amacımız daha güzel bir Melikgazi'de yaşamak içindir" dedi. - KAYSERİ

Aydınlıkevler Mahallesi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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