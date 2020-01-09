Aydınlık ve daha genç bir cilt için: LYN Yaşlanma Karşıtı Serum

09.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:41

Doğadan güç alarak, yaşama değer katan, hayata kolaylık ve renk veren ürünler geliştirmek hedefiyle kadınların en doğal hallerini ortaya çıkaran LYN Skincare ürünleri; defnenin ilhamı ve bilimin gücüyle yepyeni bir hikaye yazıyor. Koyu yeşil rengiyle cilde enerji, canlılık veren defneyaprağı, güçlü antioksidan kapasitesi sayesinde birçok cilt probleminde önleyici ve iyileştirici özelliği ile ön planda. Tıpkı Lyn Yaşlanma Karşıtı Serum gibi…

Cildinizin nemini ve parlaklığını kaybettiğinden endişe duyuyorsanız; Lyn Yaşlanma Karşıtı Serum tam size göre bir ürün. İçeriğindeki yüzde 100 doğal bitkisel yağlar ile cildinize ışıltı veren serum, yaşlanma belirtilerini önlüyor ve cildi canlandırırken yeniliyor.









