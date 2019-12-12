Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

12.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:54

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yücel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" fotoğraflarını seçen Yücel, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Mustafa İlker Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları daha önceden de incelediğini ve emek veren tüm gazeteci arkadaşlarını kutladığını söyledi.

Fotoğrafların hepsinin üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken eserler olduğunu ifade eden Yücel, seçimlerini de ülkenin geçtiği tarihi günler üzerine yaptığını söyledi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de güvenliğini sağlamak ve geleceğini garanti altına almak için büyük bir mücadele verdiğine dikkati çeken Yücel, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin en önünde bulunan Mehmetçikle yüreğimiz çarptığı için o fotoğraflara daha çok baktım. Seçtiğim fotoğraf Mehmetçiğe yönelik Amerika ve Avrupa basınında çıkan haksız ithamlara yanıt niteliğinde. Kızımızın bakışı Türkiye'ye, güvenliğe, huzura bakışı aslında."

"Huzur yaylası" başlıklı fotoğrafın kendisini etkilediğini dile getiren Yücel, Türkiye'nin üreten fotoğraflara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yücel, "Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğrafta başka bir millete olmayan duygunun ortaya çıktığını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Sevinci de üzüntüyü de hep birlikte yaşıyoruz. Bu kaybedilmemesi gereken çok önemli bir duygu. Futbolcularımızın yüzü beni çok etkiledi, heyecan ve gurur var. Bu fotoğraf yayımlanmadı Batı basınında ve asker selamı veren oyuncularımıza da cezalar kesildi. Bu Türkiye'ye, duyguya bir tutum."

Kaynak: AA