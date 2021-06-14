Aydınlık Dönemin İlk Kurdelesi

Menemen Belediyesi'nin 3-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan ilk anaokulu Ulukent'te hizmete açıldı.

Menemen Belediyesi'nin 3-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan ilk anaokulu Ulukent'te hizmete açıldı.

Menemen Belediyesi, hızla gelişen Ulukent yerleşim bölgesinde 150 öğrenci kapasiteli modern bir anaokulu hizmete açtı. Fiziki yapısı ve eğitim materyallerinin yanı sıra, uzman eğitimci kadrosuyla Menemen'in en donanımlı anaokulunun açılış törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Saadet Partisi Menemen İlçe Başkanı Servet Yıldız, belediye meclis üyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve basın temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, küçük öğrencilerin söylediği şarkılar izleyenlerin yüzlerini gülümsetti. Yine miniklerin Başkan Pehlivan için söylediği şiir büyük alkış aldı.

İLK ANAOKULU COŞKUSU

Salgın koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilen anaokulunun açılış töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Belediyesi'nin ilk anaokulunu hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek; "Ulukent yerleşim bölgemizde 150 öğrenci kapasiteli modern bir anaokulu hizmete açıyoruz. Burada fiziki düzenlemeler ve modern eğitim materyallerinin yanı sıra, alanında uzman eğitimci kadrosuyla Menemen'in en donanımlı anaokulunu halkımızın hizmetine sunuyoruz. 3-6 yaş grubuna yönelik olan Anaokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hizmet verecek. Okulöncesi çağındaki çocuklara görsel, duyusal ve zihinsel gelişim süreçleri için ihtiyaç duydukları eğitimler verilecek. Çocukların bireysel kapasiteleri dikkate alınarak, yeteneklerini ortaya koyan alternatif eğitim modeli içeren programlar uygulanacak" dedi.

Özgüveni yüksek, ufku geniş, girişimci, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Pehlivan; "Çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak görmek en büyük arzumuz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır" diye konuştu.

MENEMEN BELEDİYESİ GÜVENCESİYLE

Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu'nun, Menemen Belediyesi güvencesiyle faaliyetlerini sürdüreceğini ifade eden Pehlivan şöyle devam etti; "Sevgili velilerimiz, gözünüzden bile sakındığınız çocuklarınızı güvenle Ulukent Anaokulumuza emanet edebilirsiniz. Biliniz ki bu eğitim yuvası Menemen Belediyesi güvencesi altında hizmet verecektir. Biliyoruz ki; eğitim ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır. ve yine biliyoruz ki; çocukların yüzü gülerse hepimizin yüzü güler. "

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sevdiğim güzel bir laf vardır… '1 sene sonrasını düşünüyorsan tohum ek. 5 sene sonrasını düşünüyorsan fidan dik. 10 ve daha da ilerisini düşünüyorsan evlat yetiştir, insana yönelik yatırımlar yap. ' Belediyemizin açmış olduğu okulumuz, 3-6 yaşındaki çocuklarımızı hem Anadolu kültürünü hem de günümüzün pozitif anlamdaki kültür ve sanatı en iyi şekilde alarak geleceğe hazırlayacaktır. İçinde birçok özelliği barındıran okulumuzun tüm Menemen'e hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

HAMZA DAĞ'DAN '9 EYLÜL' MÜJDESİ

Menemen'e yapılan çalışmalardan da bahseden Dağ, "Biliyorsunuz daha önce belediyemiz, çalışanlarına ikramiye ve maaşlarını ödeyemez, borca batmış haldeydi. Çok şükür ki bu sorunu başkanımız ortadan kaldırdı… Artık personelimizin AK Parti döneminde böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağı sözünü de verdi. İnşallah önümüzdeki ay özgür hayvan barınağımızı, 9 Eylül İzmir ve Menemenimizin kurtuluş gününde de artık kangrene dönmüş pazar yerimizi hep birlikte açacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun kurdele kesimi gerçekleştirilerek okulda eğitim gören öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

5 EĞİTİM SINIFI VAR

Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu, 1000 metrekare bahçeden, 750 metrekare kapalı alana sahip 5 eğitim sınıfı ve 4 adet yetenek atölyesinden oluşuyor. Bale, jimnastik, görsel sanatlar ve tiyatro salonlarına sahip anaokulunda yemekhane ile açık ve kapalı oyun alanları da bulunuyor. Peyzaj çalışmaları yapılırken, çocukların üretimi öğrenmeleri için organik tarım atölyesi de düşünüldü. Ayrıca öğrencilerin sağlığı açısında okulda sağlık personeli de bulunuyor.

Kaynak: Habermetre