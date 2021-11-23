Aydınlık bir geleceğe ancak öğretmenlerimiz sayesinde ulaşabiliriz

Çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz özveriyle, büyük fedakarlıklar yaparak ve zorluklara göğüs gererek, yurdun dört bir yanında çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder-Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, "Yeni kuşak en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. Eğitimdir ki; bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da bir milleti sefalet ve esarete terk eder" diyerek öğretmenlerimizin ve eğitimin önemini bizlere, bir çok konuda olduğu gibi en güzel şekilde anlatmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulaşmamızı istediği çağdaş medeniyetler seviyesine ancak ve ancak üst kalitede eğitimle yürüyebiliriz.

Öğretmenlerimizin daha kaliteli ve evrensel standartlarda eğitim verebilmesi için gerekli tedbirleri almak büyük önem taşıyor.

Günümüzde öğretmenlerimizin çok sayıda sorunu bulunduğunu biliyoruz. Oysa bu denli önemli bir vazifeyi yerine getiren öğretmenlerimizin sorunlarını olabildiğince azaltmak ve onların en azından özlük haklarını düzelterek, daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarını sağlamak gerekmektedir.

Aydınlık bir geleceğe ancak bilgi, bilim ve bunları sağlayacak çağdaş eğitimle yürüyebileceğimizi kesinlikle akıldan çıkarmamalıyız.

Ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, öğretmenlerimize olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz ama bu kutsal mesleğin öneminin daha iyi anlaşılmasını ve bu anlamda gerekenlerin yapılmasını sağlayabiliriz

Ben de bir öğretmen eşiyim ve bu onurlu görevi, büyük fedakarlıklarla yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bütün kalbimle kutluyorum.

Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum.

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

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