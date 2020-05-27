Aydınlı zeybeklerden, "Evde Kal Türkiye" çağrısı
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Aydınlı zeybeklerden, "Evde Kal Türkiye" çağrısı

Merkezi Aydın'da bulunan Ege Zeybekleri Anma ve Yaşatma Derneği üyeleri, evde zeybek oynayarak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan "Evde kal Türkiye" çağrılarına destek verdi.

27.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:16

Merkezi Aydın'da bulunan Ege Zeybekleri Anma ve Yaşatma Derneği üyeleri, evde zeybek oynayarak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan "Evde kal Türkiye" çağrılarına destek verdi.

Derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve üyelerin evlerinde "Çakal Çökerten Zeybeği" oynadığı video ilgi gördü.

Dernekten yapılan açıklamada, "Karantina günlerinde de kültürümüzden kopmuyoruz. 'Evde kal, zeybeksiz kalma' diyoruz. Biz de evde kal çağrısına uyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aydınlı zeybeklerden, 'Evde Kal Türkiye' çağrısı

Kaynak: AA

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