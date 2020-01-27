Aydınlı yardımsever üzerindeki yelek ve bereyi depremzedeler için bağışladı

27.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:18

Aydın'da yaşayan 60 yaşındaki İsmail Memiş, üzerindeki yelek ve bereyi Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışladı.

Efeler Belediyesi, "Elazığ ve Malatya'ya yardım eli" çağrısıyla Turistik Parkı'nda depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım standı kurdu.

Aydınlılar'ın yoğun ilgi gösterdiği dün başlayan yardım çağrısı kapsamında oluşturulan yardım standını fark eden 60 yaşındaki İsmail Memiş, üzerindeki yelek ve bereyi çıkarıp bağışta bulundu.

Davranışıyla stant görevlilerini duygulandıran Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenler için çok üzüldüğünü belirterek, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Memiş, "İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz, ama aynı şekilde olursa yine de çıkarır veririm. Olanı verdim. Fazla şeyim olsa yine de verirdim." diye konuştu.

Standa kendi kıyafetleri ve ayakkabılarını getiren 16 yaşındaki İrem Çorbacı ise "Yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden oradaki insanların ihtiyacı olabileceğini düşünerek eşyalarımı getirdim." dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Toplanan eşyaları depoya taşıyoruz. İnanın böylesi bir desteğin olacağını tahmin edememiştim. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA