Aydınlı vücut geliştirmecinin hedefi Avrupa

Antalya'da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde kendi kategorisinde ikinci olup ay-yıldızlı kadroya seçilen Aydınlı vücut geliştirmeci Seyfi Kurt, gözünü şampiyonaya dikti.

Antalya'da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde kendi kategorisinde ikinci olup ay-yıldızlı kadroya seçilen Aydınlı vücut geliştirmeci Seyfi Kurt, gözünü şampiyonaya dikti. Kemer'de 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılan seçmelerde gümüş madalyayla milli takıma giren Seyfi Kurt, "Türkiye ikincisi oldum. Hedefte Avrupa var. Orada da Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Koronavirüs salgınından dolayı sıkıntılı bir hazırlık dönemi oldu. Seçmelere 130 gün çok sıkı bir şekilde hazırlandım. Zor bir süreç oldu ama ödülü alınca bu süreç keyifli bir hale geldi. Aydın'a bu başarıyı sağlayabildiğimiz için gururluyuz. Yanımda olan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM