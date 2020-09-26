Aydınlı veterinerler kongreye gitti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası 14'üncü Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası 14'üncü Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Oda Başkanı Cemil Şahin'in yeniden aday olduğu kongrede oy kullanma işlemi yarın gerçekleştirilecek.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda Aydın Veteriner Hekimleri Odası 14'üncü Olağan Genel Kurulu Köşk Belediye Başkanı ve Veteriner Hekim Nuri Güler ve diğer veteriner hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, dünyanın en kutsal mesleklerinden birisini icra ettiklerini belirterek, "Bugün baktığınızda dünya üzerinde hem gıda sağlığına, hem çevre sağlığına hem toplum sağlığına, hem de hayvan sağlığına veteriner hekimler kadar nüfus eden, birebir bu alanlarda çalışan başka bir meslek grubu yok. Dolayısıyla çok önemli bir mesleği icra ediyoruz. Bu mesleği icra etmenin de çok büyük sorumlulukları var. Son dönemlerde mesleğimizin hak ettiği noktalarda olmadığını, hak ettiği saygınlığı görmediğini de üzülerek gözlemliyoruz. Mehmet Akif Ersoy ve Şefik Kolaylı'nın mesleği olarak veteriner hekimlik çok önemli ve çok kutsal, önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmış bir meslek. Özellikle son dönemde yaşamış olduğumuz pandemi süreci dünyanın veteriner hekimlere ne kadar ihtiyacı olduğunu da göz önüne sermiş durumda. Tüm gelişmiş ülkelerde bu pandemi sürecini veteriner hekimlerin yönettiğini ve veteriner hekimlerin koordinasyonunda bu sürecin idare edildiğini görüyoruz. Ancak maalesef ülkemiz henüz bu konuda yetersiziz. Bunların yanında bir çok özülük hakları mahrumiyetlerimiz var. Hep birlikte, tek yumruk olarak hareket ettiğimiz sürece bunların da üstesinden geleceğiz diye ümit ediyorum" dedi.

Başkan Şahin'in konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunarak kabul edildi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası hizmet binasında seçim için yarın 09.00-17.00 arasında oy kullanma işlemi işlemi gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı