Aydınlı Üreticiye Ekonomik Yem

Aydın Büyükşehir Belediyesi, et ve süt üreticisini desteklemek için yem satışına başlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, et ve sütten sonra, son bir yılda yüzde yüz zamlanan yeme de el attı. Aydınlı üreticiler artık hayvanları için olmazsa olmaz olan yemi, Ege Yem'den piyasadan yüzde 10 daha ucuza temin edebilecek. Başkan Çerçioğlu, üreticilerin yaşadığı zorlukları çok iyi bildiklerini, bu zorluklarla baş edebilmeleri için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilerin maliyetlerini düşürecek adımlara bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Aydın'da hem üreticileri desteklemek hem de tüketiciye hijyenik, kaliteli ve ekonomik yerli etle buluşturmak için Ege Et'le bir başarı hikayesine imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu tutumunu yemde de sürdürüyor. Et ve süt üreticisinin en büyük girdi kalemi olan yemde de "kaliteli, güvenli, ekonomik" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, bir ay içerisinde yem satışına başlıyor. Üreticiler Ege Yem'den piyasaya göre yüzde 10 daha ucuza süt yemi, besi yemi ve arpa ezmesi tedarik edebilecek. Projeye 2 bin 500 ton yemle başlanıp ihtiyaca göre bu miktar artırılacak.

Yem en büyük sıkıntı

Türkiye'deki tüm hayvan ve süt üreticileri gibi Aydınlı üreticilerin de en büyük sıkıntılarından olan yüksek yem maliyetleri, özellikle küçük üreticileri vuruyor. Satın aldıkları yem miktarı düşük olduğu için büyük işletmelere göre daha yüksek maliyete katlanmak zorunda kalan küçük işletmeler, bu sebeple daha en baştan zorlu bir rekabetin içerisinde yol bulmaya çalışıyor.

Hedef küçük üreticiyi desteklemek

Tüm üreticilere sabit fiyattan satış yapılacak olan Ege Yem'de böylelikle küçük üreticilerin de eşit şartlarda rekabete katılması sağlanacak. Amaçlarının özellikle çok zor durumdaki küçük üreticiyi desteklemek olduğunu söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bütün üreticiler artan yem maliyetlerinden dolayı zaten zor durumda. Fakat küçük üretici bunu daha fazla yaşıyor, küçük üreticinin hali perişan. Biz de her üreticiye aynı fiyattan yem satışı yaparak, hayvanlarından elde ettiği gelirle evini geçindiren, çocuğunu okutan küçük çiftçimize destek olmak istiyoruz. Şu anda küçük üretici çok fazla artan yem maliyetlerinden dolayı üretimini sonlandırmaya başladı. Buna Aydın'da dur diyeceğiz" diye konuştu.

Maliyetler düşecek, herkes kazanacak

Amaçlarının Aydınlı üreticilerin ve tüketicilerin kazanması olduğunu ifade eden Çerçioğlu "Üreticimizin maliyetleri düşmeden, tüketicimiz ekonomik et ve süte ulaşamaz. Bunun yanında üreticimiz para kazanmalı ki hayatını ve üretimini devam ettirebilsin. Görüldüğü gibi öncelikle üreticinin maliyetlerini aşağıya çekmemiz gerekiyor. Biz yerel yönetim olarak üreticimizin üzerindeki yükü hafifletiyoruz. Kazanan hepimiz oluyoruz" dedi.

Daha önce benzer modeli Ege Et'te uyguladıklarını ve sonuçlarını tüm Türkiye'nin gördüğünü belirten Çerçioğlu "Bizde proje bitmez. Ege Et modelinde aracıları ortadan kaldırıp doğrudan üreticiden alım yaptığımız için üreticimiz hayvanını ederinde satabildi ve daha fazla kazanmaya başladı. Bugün Ege Et yüzlerce üreticiyle çalışıyor ve hepsi çok memnun. Benzer modeli yemde de uygulayarak üreticilerimize bir destek daha vermiş oluyoruz. Kazanan hem üreticiler oluyor, hem de biz tüketiciler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA