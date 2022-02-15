Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

Manisa'da düzenlenen '2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları'ndan Aydınlı sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

MANİSA (İHA) - Manisa'da düzenlenen '2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları'ndan Aydınlı sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Aydın, Denizli, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinden 340 sporcu katıldı. 3 gün süren ve oldukça çekişmeli geçen grup müsabakalarına Aydınlı sporcular damgasını vurdu. 45 kilogramda Ardahan Ersevin 1'inci, 48 kilogramda Fırat Taşdemir 2'nci, 60 kilogramda Arif Emir Taşdemir 2'nci, Kemalcan Taşan 3'üncü, 65 kilogramda Ege Ekin Kireç 2'nci, 71 kilogramda Mustafa Güngör 3'üncü oldu. Aydınlı sporcular Greko-Romen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. - AYDIN

Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bronz Madalya, gençlik, Manisa, Güreş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title