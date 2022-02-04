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Aydınlı sporcu Çelik Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydınlı sporcu Çelik Türkiye şampiyonu oldu

İstanbul'da iki gün süren Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası tamamlanırken, Pentatlon kategorisinde mücadele veren Aydınlı Ayşenur Çelik Türkiye şampiyonu oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da iki gün süren Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası tamamlanırken, Pentatlon kategorisinde mücadele veren Aydınlı Ayşenur Çelik Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy'de 600'den fazla atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmalarda Balkan U20 Şampiyonası öncesinde milli takım şekillenirken, birçok branşta U20 yaş grubunda bu yılın en iyi derecelerine imza atıldı. Çeşitli kategorilerde kıyasıya mücadele veren sporcular dereceye girmek için birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Şampiyona sonucunda Pentatlon kategorisinde Aydınlı sporcu Ayşenur Çelik, 3424 puan ile Türkiye şampiyonu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Türkiye şampiyonu olan Çelik'i tebrik ederek spor hayatında başarılar diledi. - AYDIN

Aydınlı sporcu Çelik Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

İstanbul, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Haber

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