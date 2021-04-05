Aydınlı şoförler taşıma hizmetlerini sürdürebilmek için zam istiyor
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Aydınlı şoförler taşıma hizmetlerini sürdürebilmek için zam istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydınlı şoförler taşıma hizmetlerini sürdürebilmek için zam istiyor

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, her geçen gün yaşanan fiyat artışlarına karşına şoför esnafının yaklaşık 2 yıldır aynı fiyat tarifesi ile hizmet vermeye çalıştığını belirterek "Şoför esnafının hizmetlerini sürdürebilmesi için fiyatlarda iyileştirme yapılması şart oldu.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, her geçen gün yaşanan fiyat artışlarına karşına şoför esnafının yaklaşık 2 yıldır aynı fiyat tarifesi ile hizmet vermeye çalıştığını belirterek "Şoför esnafının hizmetlerini sürdürebilmesi için fiyatlarda iyileştirme yapılması şart oldu. 2019 yılı Haziran ayından bu yana yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen aksatmadan hizmetleri sürdüren şoför esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Geride kalan yaklaşık yıllık üsreçte işçilikten sigortaya, yedek parçasından lastik ev tamirata kadar her türlü gider kaleminde ciddi artışlar yaşandığını belirten Başkan Özmeriç, "Buna karşın yaşadığımız pandemi sürecine bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlaması mevcut kapasitenin altında yolcu taşınabilmesi maliyetleri daha da artırdı. Bu nedenle yaklaşık 2 yıldır hiçbir zam almadan hizmetlerini sürdüren toplu taşıma, taksi ve servis araçları için önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında zam talep ediyoruz. Taleplerimiz göz önünde tutulursa ulaşım sektöründe hizmet veren esnafımızın ayakta kalabilir, aksi durumda bir çok şoför esnafı kontak kapatmak zorunda kalacaktır" dedi.

"Fedakarca hizmet verdiler"

Aydın'da ulaşım sektöründe hizmet veren esnafa en son 2019 yılının Haziran ayında zam verildiğini o günden bu yana aynı şartlarda andemi dolayısıyla kapasitelerini düşürerek verdiklerini kaydeden Başkan Semih Özmeriç, "Pandemi sürecinde gelirlerinin azalmasına rağmen kamu hizmeti verdiğimizin bilinci ile tüm şoförlerimiz fedakarca çalıştı. Şoförler olarak 11 Mart 2020'den bu yana hem Koronavirüs ile hem de hem de ekonomik sıkıntı ile mücadele ediyoruz. Zaman zaman yüzde 50 kapasite ile çalıştık. Ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu ile seyri-sefer yapıyoruz. Bu süreçte ulaşım esnafının gideri arttığı gibi geliri de ciddi anlamda düştü. Bir taraftan vatandaşlarımıza hizmet sorunluluğumuz var ama bir taraftan da evimize ekmek götürmemiz gerekiyor" diyerek şoför esnafına artık zam verilmesi gerektiğini söyledi. - AYDIN

Aydınlı şoförler taşıma hizmetlerini sürdürebilmek için zam istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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