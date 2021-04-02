Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti

Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinin ön camlarına '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla 'Otizmin Farkındayız, Her Zaman Yanınızdayız' yazılı afişler asılarak farkındalık oluşturuldu. Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın yaptığı açıklamada, "Otizm, bir hastalık değil farkındalıktır. Bizlere düşen onları doğru gözlemleyip hiç bir önyargı oluşturmaksızın yaşamda onlara yer açmak, onların yanında olmaktır. Bu etkinliğimiz ile de otizme dikkat çekerek vatandaşlarımızın otizmli bireyler konusunda duyarlı olmalarını amaçladık" dedi.

11 numaralı hat sınavda sefer yapacak

Başkan Yalçın ayrıca, 4 Nisan Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday sınavı dolayısıyla üniversitede sınava girecek olan adaylar için 11 numaralı hattın sınav saatine kadar hizmet vereceğini belirterek sınava girecek olan adaylara başarılar diledi. - AYDIN

Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti
Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti
Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:55:54. #1.15#
title