Aydınlı sağlıkçılar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda görev alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlı sağlıkçılar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda görev alıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydınlı sağlıkçılar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda görev alıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 56'ncısı düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR2021) Aydın'dan 9 sağlıkçı da bisikletçilere eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 56'ncısı düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR2021) Aydın'dan 9 sağlıkçı da bisikletçilere eşlik ediyor.

Uluslararası Bisiklet turu Kapadokya-Kapadokya, Konya-Konya, Beyşehir-Alanya, Alanya-Kemer, Kumluca-Elmalı Göğübeli Zirve, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Turgutreis, Bodrum-Kuşadası etapları gerçekleştirilerek Kuşadası'nda son bulacak. Bisiklet turunun başlangıcından Kuşadası etabına kadar olan süreçte görev almak üzere, sağlık tedbirleri kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden 3 adet ambulans ve 9 personel bisikletçilere eşlik etmek üzere görevlendirildi. Dünya çapında en prestijli spor organizasyonları arasında olan TUR2021 de görev alan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 personelleri olası kazalarda ve yaralanmalarda sağlık hizmetinden sorumlu olarak görev alıyor. 25 takımdan 172 sporcunun katılımı ile başlayan etaplarda 3'ncü gün sonunda Beyşehir-Alanya etabı tamamlanırken, bugün ise Alanya-Kemer etabı ile devam edecek.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan bu yıl 56.sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sağlık tedbirleri görevini Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirmekten onur duymaktayız. Yaklaşık 3 milyar kişinin izlemesi beklenen 25 takımın katıldığı tur boyunca ilimizdeki ve organizasyondaki tüm sağlık çalışanlarımız, bakanlığımız kadim kültürüne uygun şekilde, özenle gereğini başarıyla yerine getirecektir. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı ve organizasyonda görevli çalışanlarımızı final etabı olan Kuşadası'nda heyecanla beklemekteyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydınlı sağlıkçılar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda görev alıyor
Aydınlı sağlıkçılar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda görev alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ali Palabıyık Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydınlı sağlıkçılar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda görev alıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:13:50. #1.14#

title