Aydınlı Romanlar Turizm Sezonuna Erken Başladı

Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesinde yaşayan ve yıllarca sepet örerek geçimini sağlayan Romanlar Çin mallarına ve teknolojiye yenik düşünce turizm sektörüne yönelik ürünler örmeye başladı. Türkiye'de denize kıyısı olan tüm şehirlere doğal şezlong üreten Romanlar bu yıl sezona erken başladı.

Kargı, söğüt dalı ve hayıttan şezlong, sandalye ve koltuk örerek ekmeklerini kazanan Romanlar bu yıl havaların ılıman geçmesi nedeniyle sezona erken başladılar. En büyük sıkıntılarının ucuza satılan Çin malları ve tanıtım eksikliği olduğunu belirten Romanlar, yetkilerden unutulmak üzere olan el emeklerinin tanıtılmasını istediler. Çocukluklarından beri, sepet örerek ekmeklerini kazanan mahalle sakinlerinden Ercan Yanar, "Eskiden sepet, sele ve benzeri ürünler örerek ekmeğimizi kazanırdık. Bizim ördüğümüz sepetlerin yerini şimdi plastik kovalar aldı. Hal böyle olunca bizler de ürün tarzında değişiklik yapıp turizm sektörüne yönelik çalışmalara başladık. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Bu yıl havaların ılıman gitmesi ve sıcakların daha erken başlayacak olması öngörüldüğü için biz de çalışmalarımıza erken başladık" dedi.

Yediden yetmişe herkesin plaj şemsiyeyi ve doğal güneşlik ördüğü mahallede, tamamlanan ürünler ilk etapta Bodrum ve Antalya'ya gönderildi.

İstanbul, Balıkesir, Muğla ve Antalya ağırlıklı olmak üzere turizmcilerden gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Yanar, "Bizim yaptığımız plaj şemsiyeleri kargı ve söğütten yapıldığı için doğal oluyor. Güneş ışını girmiyor ama hava sirkülasyonu sağladığı için yazın kavurucu sıcağında serin tutuyor. Ayrıca görsellik de çok güzel olduğu turizmciler bizim ürünleri tercih ediyor. Turizm sektörüne yönelik ürünler ürettikten sonra işlerimiz biraz daha yoğunlaştı" diye konuştu. - AYDIN