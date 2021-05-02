Aydınlı öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
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Aydınlı öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren Aydınlı genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren Aydınlı genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bodrum'da özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan ve aslen Aydın'ın Çine ilçesinden olan 29 yaşındaki Esra Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki günden bu yana Denizli'de tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti. Esra Kahraman'ın ani vefatı ailesi, öğrencileri ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Karaman'ın memleketi Çine'de toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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