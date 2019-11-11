Aydınlı öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

11.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:12

Aydın'da ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere mektup yazdı.

Efeler Ortaokulu öğrencileri, "Bir destandır Mehmedim" projesi kapsamında yazdıkları mektupları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e gönderdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan'ı ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, Mehmetçik'e ulaştırılması için mektupları teslim etti.

Öğrencilere teşekkür eden İnan, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA