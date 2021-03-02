Aydınlı öğrenciler Erzurum'daki kardeşleri için mandalina topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydınlı öğrenciler Erzurum'daki kardeşleri için mandalina topladı

02.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:59
Aydınlı öğrenciler Erzurum'daki kardeşleri için mandalina topladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerinin topladığı mandalinalar, Erzurum'un İspir ilçesindeki çocuklara gönderildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerinin topladığı mandalinalar, Erzurum'un İspir ilçesindeki çocuklara gönderildi.

İlçede Kabaca İlkokulunda 2 yıl önce başlatılan "Kardeşim de Tatsın Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında öğrenciler, okul bahçesindeki ağaçlardan mandalina topladı.

Yaklaşık 50 kilogram mandalina paketlenerek İspir'deki Kırık İlkokuluna gönderildi.

Okul Müdürü Ahmet Tokkaya, yaptığı açıklamada, mandalinaların öğrencilere ulaştığını haber aldıklarını, bu hediyeyle Aydın ile Erzurum arasında gönül köprüsü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje ile öğrencilerin paylaşma ve hediye verme gibi değerleri uygulamalı olarak öğrendiğine işaret eden Tokkaya, bu sayede birçok öğrencinin Türkiye'nin farklı illerini öğrenme fırsatı yakaladığını da kaydetti.

Yılda yaklaşık 500 kilogram ürün alınan bahçeden toplanan mandalinalar, önceki yıllarda Erzurum'un Yakutiye ilçesi ile Şırnak, Bitlis, Van, Tokat, Çorum, Aksaray ve Kars'taki ilkokullara gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydınlı öğrenciler Erzurum'daki kardeşleri için mandalina topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:10:06. #1.15#
title