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Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu'na pankartlı teşekkür

Axa Sigorta Kupa Voley 1. Etap ikinci maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak izleyen çocuklar pankartla teşekkür etti.

13.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:46
Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu'na pankartlı teşekkür

Axa Kupa Voley 1. Etap ikinci maçını, Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak izleyen çocuklar pankartla teşekkür etti.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesine katılan sporcular, Mimar Sinan Salonu'nda oynanan Axa Sigorta Kupa Voley 1. Etap ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile PTT Spor arasındaki müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak ağırlandı.


"Biz @kasapoglu'nun misafiriyiz" yazılı pankart açan sporcular, müsabakayı heyecanla takip etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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