Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor

Aydın Kamyoncular Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Adnan Girgin, araç muayene ücretlerinin yüksek olduğunu ifade ederek, indirim yapılmasını istedi.

Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor
20.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:27

Aydın Kamyoncular Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Adnan Girgin, araç muayene ücretlerinin yüksek olduğunu ifade ederek, indirim yapılmasını istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) sebebi ile 3 Nisan 2020'de çıkardığı, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile muayene süresi gelen ve yaptırmayan araçlar için 3 aylık süre tanımıştı. 3 aylık sürenin ardından 45 gün içerisinde yapılması gereken muayeneler için süre 17 Ağustos 2020 olarak belirlenmişti. Bakanlığın verdiği ek süre ile tarih 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yönetmelik kapsamına giren üyelerinin muayenelerini son güne kalmadan yaptırmalarını tavsiye eden Aydın Kamyoncular Kamyonetçiler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Adnan Girgin, "Üyelerimizin birçoğunun aynı zamanda K belgesi bulunmakta. K belgelerinde kayıtlı araçlara muayene bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde muayene yapılmadığı takdirde araç belgeden düşmekte ve üyelerimiz cezai müeyyide riski ile karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

"Muayene ücretlerinde devletimizin çalışma yapmasını bekliyoruz"

Pandemi sürecinde yapılan yönetmelik değişikliğinin üyelerce olumlu karşılandığını belirten Başka Girgin, "Üyelerimizin asıl büyük sorunu muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Kamyonet ve kamyon cinsi araçlarda muayene yıllık yapılmakta. Kamyonet tipi araçlar için 2020 yılı için belirlenen ücret 342,20 TL, kamyonlar için ise 462,56 TL. Üyelerimiz bu ücretleri her yıl vermekte ve her yıl da enflasyon oranının çok üzerinde zam gelmekte. 2 yılda bir muayene yaptıran araçla her yıl yaptıran araçtan aynı ücreti almak kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu ücretlerin, yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmesi için Devletimizin çalışma yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı Magazin
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Magazin
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazimizdir
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazimizdir
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aamir Khan Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Silah Eylül Adana
Şu an buradasınız: Aydınlı kamyoncular araç muayene ücretlerinde indirim bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 10:28:49. #1.14#
title