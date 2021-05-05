Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
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Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor

Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da arı yetiştiriciliği yapan kadınların ürettiği ana arılar Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki arıcıların tercihi oluyor.

Aydın'da arı yetiştiriciliği yapan kadınların ürettiği ana arılar Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki arıcıların tercihi oluyor. Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılara her geçen gün talep artınca tam kapasite çalışıyorlar.

Korona virüs salgını ile birlikte kıymete bilen arı ürünleri bir çok insan tarafından şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Türkiye'nin anaarı üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da ise Aydınlı kadın üreticiler anaarılara gözü gibi bakarken, talep doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanına ürettikleri kraliçe arıları gönderiyorlar. Yaklaşık olarak 13 yıldan beri anaarı yetiştiren kadın arıcılardan Demet Özdemir, anaarı üretim sezonunun oldukça verimli geçtiğini söyledi. İncelik isteyen bir iş olmasından dolayı kraliçearı üretiminde kadınların daha başarılı olduğunu kaydeden Demet Özdemir, talebe göre uysal veya savaşçı arılar yetiştirebildiğini söyledi.

Anaarı üretim ve bal sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyen Demet Özdemir, "Geçen sene bin 500 kutu ile çalışırken, bu sene kutu sayımızı 2 bin 500'e çıkarttık. Talep arttığı için üretim kapasitemizi de arttırdık. Anaarılarımızda bu yılın rengi olan beyaz rengi verdik. Geç gelen sıcaklar arılarımızı biraz etkilese de çok şükür arılarımız gelişti ve şu anda sorunumuz yok. Havalarımız da güzelleşti. Bir anaarı kovanın durumuna ve çerçeveye göre günlük bin 500 2 bin adet yumurta bırakabilir. Anaarının ömrü ortalama olarak 2-3 yıldır. Bu süreden sonra neredeyse tüm arıcılar daha sağlıklı anaarı ile çalışmak istediklerinden dolayı kovandaki kraliçe diye tabir ettiğimiz anaarıyı değiştirirler. Türkiye'nin her yerine ürettiğimiz anaarılarımız gidiyor. Birçok yerde bizim ürettiğimiz anaları görmek mümkün. Bizim analar yavruyu kesmiyor, bal ve yavruya yatkınlar. Bal sezonunda illaki bir iki çıtada da olsa yavru görüyoruz. Kendi damızlıklarımız, kendi yerli arılarımızı üretiyoruz, çok da saldırgan değildirler" diye konuştu. - AYDIN

Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor
Aydınlı kadınların ürettikleri anaarılar Türkiye'ye dağılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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