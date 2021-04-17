Aydınlı kadın muhtardan anlamlı kampanya
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Aydınlı kadın muhtardan anlamlı kampanya

Aydınlı kadın muhtardan anlamlı kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinin aktif kadın muhtarlarından olan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, sosyal medya üzerinden başlattığı "Oyuncak Kardeşliği" kampanyası sayesinde köylerdeki yüzlerce çocuğun yüzünü güldürecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinin aktif kadın muhtarlarından olan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, sosyal medya üzerinden başlattığı "Oyuncak Kardeşliği" kampanyası sayesinde köylerdeki yüzlerce çocuğun yüzünü güldürecek.

Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başlattığı kampanya ile dikkatleri üstüne çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden oyuncağa ulaşma şansı olmayan yüzlerce çocuğun yüzünün gülmesi için "Oyuncak Kardeşliği" kampanyası başlatan muhtar Çamoğlu, toplanan oyuncakların da Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçe genelindeki köylerde yaşayan çocuklara ulaştırılacağını ifade etti. Yaşam şartları iyi olan çocuklar için sıradan olan malzemelerin, bazı çocukları çok mutlu edebileceğine dikkat çeken muhtar Çamoğlu, 23 Nisan'da yüzlerce çocuğun yüzünde gülümseme oluşturulması için vatandaşlara seslenerek kampanyaya destek çağrısında bulundu.

"Masum bakışlar güneş olsun"

"Masum bakışlar güneş olsun" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulunan muhtar Çamoğlu; ""Aydın Efeler Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle köylerimizde yaşayan çocuklarımıza hediye edilmek üzere, Oyuncak Kardeşliği adı altında bir etkinlik düzenliyoruz. Evimizdeki fazla oyuncaklarımızı veya yeni alabileceğimiz oyuncaklarımızı çocuklarımızla paylaşıyoruz. Başlatmış olduğumuz bu etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de uygun görerek ilçemizdeki tüm okullarla ortak hareket ederek oyuncak kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Tüm gönüllü dostlarımızı bu etkinliğimize davet ediyoruz. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabiliriz. Sizde bir çocuğun yüzündeki gülüşüne sebep olabilirsiniz. Ben de varım diyorsanız, bizlere ulaşabilirsiniz. Masum bakışlar güneş olsun" dedi.

Çocukların bayramı olan 23 Nisan'da, oyuncak hayali kuran yüzlerce çocuğa anlamlı bir hediye vermek için Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı olarak başlatılan kampanya ise birçok vatandaş tarafından takdir topladı. - AYDIN

Aydınlı kadın muhtardan anlamlı kampanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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