Aydınlı gençlerden vefa örneği
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Aydınlı gençlerden vefa örneği

18.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:45
Aydınlı gençlerden vefa örneği

Aydın'da, Gençlik Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanımına dikkat çekilirken, Kemer Şehitliği'ni ziyaret eden Aydınlı gençler vefa örneği gösterdi.

Aydın'da, Gençlik Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanımına dikkat çekilirken, Kemer Şehitliği'ni ziyaret eden Aydınlı gençler vefa örneği gösterdi.

Çevreci ulaşım aracı ve sağlıklı yaşamın önemli faktörlerinden olan bisikletin kullanımı Aydın genelinde yaygınlaşmaya devam ederken Aydın Gençlik Merkezi, Gençlik Liderleri öncülüğünde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Aydın'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırma projesi kapsamında her hafta farklı etkinlikler ile dikkat çeken Aydın Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, bu hafta gerçekleştirdikleri etkinlik ile vefa örneği gösterdi. Gençlik Merkezi bünyesindeki 25 bisiklete binip, kasklarını takan gençler Kemer Şehitliğini ziyaret etti. Şehitler için dua okuyan gençler, mezar taşlarını yıkayarak şehitleri andı. - AYDIN

Aydınlı gençlerden vefa örneği
Aydınlı gençlerden vefa örneği
Aydınlı gençlerden vefa örneği
Aydınlı gençlerden vefa örneği
Aydınlı gençlerden vefa örneği
Aydınlı gençlerden vefa örneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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