Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi

Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı '2020-1 Çağrı Dönemi' kapsamında desteklenen Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nce yürütülen Kültürlerin Kardeşliği Projesi'nin kapanış etkinliği olan Gençlik Festivali yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı '2020-1 Çağrı Dönemi' kapsamında desteklenen Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nce yürütülen Kültürlerin Kardeşliği Projesi'nin kapanış etkinliği olan Gençlik Festivali yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Sultanhisar ilçesinde bulunan NYSA Antik Kenti'nde farklı ülkelerden ülkemize gelerek eğitimlerini sürdüren gençlerin Aydınlı gençlerle bir araya geldiği festival, NYSA Antik Kent tanıtımı ile başlayıp ikramların ardından halk oyunları, tarihi tiyatro sahnesinde sergilenen tiyatro ile devam etti. Festival son olarak verilen konser ile sonlandırıldı. 6 ay süren Kültürlerin Kardeşliği Projesi ile Aydın'da yaşayan farklı ülkeden gençlerin Aydınlı gençlerle kültür sanat faaliyetleri ile bir araya gelmesi sağlanarak yaşadığı yerin tarihini kültürünü bilen, farklı kültürlere saygılı, sanatsal faaliyetleri tanıyan ve deneyimleyen, birlik beraberlik duygularını benimseyen gençler kazanılması amaçlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Farklılıkların her geçen gün anlam kazandığı günümüzde, bu farklılıkların çatışmaya dönüşmeden uyum içerisinde varlığını sürdürebilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda, Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen Kültürlerin Kardeşliği projesi ile; Hoşgörü ve kardeşlik duyguları pekiştirilmiş, karşılıklı sevgi, saygı ve huzur ortamı geliştirilmiş ve gençler arasında olumlu ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan tanınmıştır. Bu anlamlı çalışmaları yaptıkları için kulübümüze ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Hande Erçel Derya Şensoy
Spor Ali Koç Ali Öztürk Samet Aybaba Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 09:41:50. #1.16#

title