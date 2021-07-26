Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi
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Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi

Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Aydınlı gençler Denizli'yi ziyaret ederek keyifli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Aydınlı gençler Denizli'yi ziyaret ederek keyifli vakit geçirdi.

Kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Denizli'yi ziyaret eden Aydınlı gençler, çeşitli atölyelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Proje kapsamında Denizli'ye giden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi 40 genç, il genelindeki tarihi ve kültürel alanları gezdi. Toplumsal duyarlılık ve farkındalık amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde de örnek davranış sergileyen gençler, çevre temizliği yaparak mesire alanı ve mezarlıklarda bulunan ağaçlara da kuş yemleri astı.

"40 gencimizle Denizli programına katıldık"

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Biz Anadoluyuz Projesi ile gençlerin ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, çocuklarımız arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi olarak 40 gencimizle Denizli programına katıldık. Denizli'de Kaleiçi Bakırcılar çarşısı esnaf ziyaretleri, Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Armağan Akman'ın aile ziyareti, Yatağan baba ve diğer türbe ziyaretleri, Pamukkale, Karahayıt Kırmızı su uçarı göleti gezisi gibi birçok etkinlik yapılırken toplumsal duyarlılık ve gönüllülük farkındalığının artırılması için çevre temizliği ve gençlerin yaptığı kuş yemlikleri Çınar mesire alanına ve mezarlıklara asıldı. Denizli Gençlik Merkezi ziyareti esnasında gençler tiyatro, geleneksel okçuluk, el sanatları ve ebru atölyelerine katılarak keyifli vakit geçirdi" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi
Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi
Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi
Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi
Aydınlı gençler Denizli'de örnek davranış sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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