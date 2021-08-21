Aydınlı genç atletlerden 4 madalya
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Aydınlı genç atletlerden 4 madalya

Aydınlı genç atletlerden 4 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydınlı sporcular katıldıkları U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Aydınlı sporcular katıldıkları U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Mersin'de 17-18 Ağustos'ta düzenlenen U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'na Aydınlı sporcular başarıları ile göz doldurdu. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporculardan Saadet Öztürk 200 metrede gümüş, 100 metrede bronz, Talha Gülnihal engelli 100 metrede bronz ve Ecetarina Elif Ertaş, gülle atmada bronz madalya kazandı. Şampiyonadan 4 madalya ile dönen sporcular ve antrenörleri Aydınlıları gururlandırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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