Aydınlı Gelin, Mardin'de Muhtar Oldu

AYDIN'dan 29 yıl önce Mardin'e gelin gelen Yasemin Düzce (47), Çukuryurt köyünde aday olduğu muhtarlık seçimini kazandı.

Artuklu ilçesine bağlı 35 haneli Çukuryurt Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Düzce, 29 yıl önce Aydın'dan gelin geldiği köye muhtar adayı oldu. Rakibi mevcut muhtar Ahmet Arı'ya karşı aday olan üniversite mezunu emekli gümrük memuru Yasemin Düzce, 162 seçmenin 140'ının oyunu alarak, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu.

Eşi ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde görev yaptığını anlatan Düzce, "Emekli olup, Mardin'e yerleştik. Memleketim Aydın, Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra ilk kadın muhtarı seçen ildir. Ben de bir Aydınlı olarak farklı dinlerin ve dillerin hoşgörü şehri Mardin'de gelenekleri yıkarak ilk kadın muhtar olmaktan gurur duyuyorum. Demokratik şartlar ve birlik beraberlik içinde hiçbir sıkıntı yaşanmadan huzurlu bir seçim ortamı oldu. Sonucun herkese hayırlı olmasını ve diğer hemcinslerime örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

- Mardin

Kaynak: DHA