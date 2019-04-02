Aydınlı Gelin Mardin'de Muhtar Oldu

MARDİN (İHA) – Yaklaşık 29 yıl önce Mardin'e gelin gelen Yasemin Düzce, 31 Mart yerel seçimlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'nin muhtar adayı oldu. Mahallelinin desteğini arkasına alan Düzce, seçimlerde 162 oyun 140'nı alarak mahallenin ilk kadın muhtarı oldu.

Aydınlı Yasemin Düzce, henüz 19 yaşındayken Mardin'in Suriye sınırında bulunan Çukuryurt Mahallesi'ne gelin olarak geldi. Eşinin tayin meselesinden dolayı bir süre Edirne'ye taşınmak zorunda kalan Düzce, burada girdiği üniversite sınavlarında Trakya Üniversitesi'ni kazandı. Burada eğitimini tamamlayan Düzce, eşinin mesleğine adım attı. Eşi ile birlikte gümrük memuru olan Düzce, farklı illerde görev yaparken, tatillerde Çukuryurt Mahallesi'ne gelmeye devam etti. 46 yaşında emekli olan Düzce, daha sonra temelli olarak Çukuryurt Mahallesi'ne yerleşti. 31 Mart yerel seçimlerinde Çukuryurt Mahallesi muhtar adayı olan Düzce, vatandaşların da desteğini alarak muhtar seçildi. Düzce, seçimin ardından kendisini destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce, 29 yıl önce Çukuryurt'a gelin geldiğini söyledi. Düzce, "O zaman geldiğimde de mahallemdeki kadınlara okuma yazma öğretmek istedim ama pek başarılı olmadım. Kızım burada özel bir hastanede çalışıyor. Dolayısı ile emekli olunca buraya yerleşmeye karar verdik. Üretmek için bir çabam var, boş durabilen bir insan değilim. 29 yıl önce açtığım okuma yazma kursunda çok başarılı olamadım. O zaman çok söz sahibi değildim. Şimdi biraz daha söz sahibi oldum" dedi.

"Çocuklar denizle kadınlar eğitimle tanışacak"

Mahallesinde kadın ve çocuklar için öncelikli projelerinin olduğuna değinen Düzce, şöyle devam etti:

"Bir şeyler yapmak istiyorum. Köyde yoklama gibi bir şey oldu. Kadınlar hep beni tercih ettiler. Adaylığımı bile koymadan muhtar adayımız sensin dediler. Bende bu desteği görünce aday oldum. Çocuklar için çok önemli projelerim var. Burada deniz görmeyen çocuklarımız var. Yıllardır hayalim bu kardeş belediyeler ile denize götürmeyi veya buraya bir havuz kurmayı çok istiyorum. İkincisi ise bu devirde hala okuma yazma bilmeyen kadınlarımız var. Onlara bir öğretmen isteyeceğim. Köyümüzde kadrolu öğretmenimiz bile yok çünkü, ya da alacağım muhtarlık maaşı ile bir öğretmen tutup kadınlarımıza okuma yazma eğitimi vermeyi planlıyorum. Köyümüzde 162 seçmen var 140 oyu ben aldım. Kadınların oyu ile seçildim erkeklere söz hakkı vermediler ve beni tercih ettiler."

Muhtar seçilen Yasemin Düzce'nin eşi Galip Düzce ise Mardin'de kadınlara verilen değeri en güzel şekilde gördüklerini söyledi. Galip Düzce, "Ben de devlet memuruyum. Eşim emekli olunca köyümüze yerleşmeye karar verdik. Eşim muhtar olma isteğini dile getirdi. Köyle konuştuk, kadınlarımız destek vereceklerini söyledi. Köy geneli akraba ve bir kadın muhtar olmasını istediklerini söylediler. Bu bölgede çok yok ilk defa oluyor. Eşim aydın Nazillili köy tarafından çok seviliyor ve çok hizmetleri var. Köyümüz Suriye sınırının sıfır noktasında. Burada kadınlarımıza ikinci sınıf muamelesi yok hep birinci sınıf. Burası Mardin hoşgörü ve kardeşlik şehri. Dışardan bir gelin gelip burada muhtar seçiliyorsa en güzel örneğidir" diye konuştu.

Kadınlar Düzce'yi belediye başkanlığına taşımayı hedefliyor

Köy sakinlerinden 58 yaşındaki Bürüce Arı da, Mardin'in kardeşlik şehri olduğunu söyledi. Çukuryurt Mahallesi'ne kendisinin de gelin olarak geldiğini aktaran İclal Adıgüzel Düzce ise, "Kendisini seçtiğimiz için gurur duyuyoruz. Burada bir Kürt toplumunda bir Türk olarak kardeşliğin açık göstergesidir kendisi. Kendisini belediye başkanlığına kadar devam ettireceğiz. Kesinlikle destekliyoruz ve Aydın'dan gelip Mardin'de muhtar oluşundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA