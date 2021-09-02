Aydınlı Ferhat Şirin'ine kavuştu
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Aydınlı Ferhat Şirin'ine kavuştu

Aydınlı Ferhat Şirin'ine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Aydın'da eğitim camiasının önemli isimlerinden Öğretmen Hakkı Akbal'ın oğlu Galip Ferhat Akbal bekarlığa veda etti.

Aydın'da eğitim camiasının önemli isimlerinden Öğretmen Hakkı Akbal'ın oğlu Galip Ferhat Akbal bekarlığa veda etti. Araştırma görevlisi olarak gittiği Dumlupınar Üniversitesi'nde gönlünü kaptırdığı İngilizce Öğretmeni Hatice Yılmaz'a gönlünü kaptıran Akbal, Efeler Diyarı Aydın'da dillere desten bir düğünle bekarlığa veda etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi üzerinde doktora yapan Galip Ferhat Akbal, Kütahya'da İngilizce Öğretmeni Hatice Akbal ile bir ömür birlikteliğe imza attı. Çiftin Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisler'de gerçekleştirilen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilerle tek tek ilgilenen İpek-Hakkı Akbal Çifti mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür ettiler. - AYDIN

Aydınlı Ferhat Şirin'ine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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