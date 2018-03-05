Aydınlı Esnaftan Mehmetçiğe Termal İç Çamaşırı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne bağlı 82 odanın katkılarıyla toplanan parayla alınan 7 bin termal iç çamaşırı, Afrin'deki Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere dualarla Kilis'e yollandı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bölgedeki asker üşümesin diye kampanya başlattı. 82 odanın katkılarıyla toplanan parayla alınan 7 bin termal iç çamaşırı, Afrin'deki Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere dualarla Kilis'e yollandı. Öncesinde tören düzenlendi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yapılan uğurlama töreninde konuşan Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan, şunları söyledi

Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvelle savaşılmıştı. Şu anda ise 17 düvelle savaşıyoruz. Herkes şu anda bize düşman. Ülkemiz ve etrafı kan çemberi. Terör başımızın belası. Ülkemizi bölmek isteyenler, kan gölüne çevirmek isteyenler, insanları birbirine düşürmek isteyenler, eninde sonunda yok olacaklar. Bizim bu birlik ve beraberliğimizle yok alacaklar. TSK ve polis teşkilatı Afrin'de terörle mücadele için çırpınıyor. Bu kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Aydın ve Kilis Jandarma Komutanları ile görüşme sağladık. Yapılan görüşmeler sonucunda oraların çok soğuk olduğunu ve Mehmetçiklerin dağda çatıştığı için bir hafta evlerine dönemediklerini konuştuk. İç çamaşırı alalım dedik. 7 bin adet termal iç çamaşırı aldık. Bunları 82 odamıza duyurduk. Odalara dedik ki; En az 300 TL, üstüne ne verirseniz kabulümüzdür. Odaların desteğiyle 45 bin 150 TL para toplandı. Birliğin de yaptığı bağışla toplam 67 bin TL toplanmış oldu. Zeytin dallarımızla kamyonumuzu Kilis'e yollayacağız. Yönetimdeki arkadaşlarla birlikte yola çıkarak orada askerlerimize kendimiz teslim edeceğiz. Konuşmanın ardından okunan dualar ve tekbirlerle birlikte kamyon zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Esnaf, Kilis'e yola çıkan kamyonu alkışlarla ve Türk bayrağı sallayarak yolcu etti.