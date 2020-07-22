Aydınlı esnaflar yasağın kaldırılmasına sevindi
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Aydınlı esnaflar yasağın kaldırılmasına sevindi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında bazı işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Aydınlı esnaflar yasağın kaldırılmasına sevindi
22.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:08

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında bazı işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Alınan karara en çok çiğ köfteci ve kokoreççiler sevindi. Kısıtlamanın kaldırılmasının ilk günü olmasına rağmen vatandaşlar çiğ köfteci ve kokoreççilere yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında lokanta, kafe, kıraathane, çay bahçesi, aperatif salonları gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Daha önce saat 24.00'e kadar çalışabilen esnaflar bundan sonra ruhsatlarındaki belirtilen saatlere kadar açık olabilecek. Kısıtlamanın kaldırılması Aydınlı esnafın yüzünü güldürürken, gece saatlerine kadar iş yapan çiğ köfteci ve kokoreççiler bayram etti.

Kısıtlamanın kaldırılmasının kendilerini çok sevindirdiğini kaydeden çiğ köfteci Recep Altındiş, "Korona virüsün ilk döneminde faaliyetimizi geçici olarak durdurmak zorunda kaldık. Bu dönem bizi çok zorladı. Şükür çok fazla sürmedi. Önce belirli saatler de olsa iş yerimizi açtık, şimdi de saat sınırlamamız kaldırıldı. Bizim işimiz genelde akşam ve gece saatlerinde yoğunlaşıyor. İnsanlar evlerinde acıkınca atıştırmalık bir şeyler arıyor. Bazen paket servisine dahi yetişemediğimiz zamanlar oluyordu. İnşallah yine o günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın kaldırılması çok güzel oldu" dedi.

Aydın'ın en işlek yerlerinden biri olan Zafer Meydanı'nda uzun yıllardır kokoreççilik yapan Bilal Bilgen ise "Kararın açıklandığı ilk gün olmasına rağmen işlerimiz çok yoğun. Yaz aylarında sıcakta pek kokoreç tercih edilmiyor. İşlerimiz serinliğin arttığı gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunlaşıyordu. Kısıtlama olduğu için saat 24.00'da kapatmak zorunda kalıyorduk. Bu karara müşterilerimiz de çok sevindi. Bundan sonra ruhsatımızda yazan saatimize kadar müşterilerimize hizmet vereceğiz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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