Aydınlı Dağcılar Zafer Bayramını Ağrı Dağı Zirvesinde Kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydınlı Dağcılar Zafer Bayramını Ağrı Dağı Zirvesinde Kutladı

Aydınlı dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramında Ağrı Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.

Aydınlı Dağcılar Zafer Bayramını Ağrı Dağı Zirvesinde Kutladı
30.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:32

Aydınlı dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramında Ağrı Dağı tırmanışı gerçekleştirdi. 5 Bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı zirvesine 30 Ağustos sabahı ulaşan dağcılar, burada Türk Bayrağı ve Söke Belediyesi bayrağı açtı. Zirvede İstiklal Marşı'nı okuyup, tüm dünyaya 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu haykırdılar.

Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü dağcıları Adem Gümüşsu, Talat Şahin, Ali Özen, Ahmet Ceyhun Şengör, Mehmet Ali Üstün, Bahar Ilgaz ve Hüseyin Çağlayan 30 Ağustos tırmanışı için Ağrı'ya gitti. 28 Ağustos günü başlayan tırmanışta iki kamp yapıldı. Başlangıç noktasından sonra 5 saatlik yürüyüşün ardından İlk kamp 3 Bin 200 metre rakımda yapıldı. İkinci kamp ise 4 Bin 150 metrelik rakımda yapıldı. Son olarak Ağrı Dağı buzulu üzerinden tırmanışa devam eden ekip 3. Günde Ağrı Dağı'nın 5 Bin 137 metre yükseklikteki zirvesine ulaştı. Zirvede İstiklal marşını söyleyen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı; tüm ülkeyi selamladı.

Söke Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Gümüşsu; "Başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 30 Ağustos Zafer Bayramını zirvede kutladık" dedi.

"Şehitlerimize armağan ediyoruz"

Ekibin zirve tırmanışı sırasından Doğubeyazıt - İran sınırında iki uzman çavuşun şehit olduğunu öğrendiklerini belirten Gümüşsu; "Zirve tırmanışını şehitlerimize armağan ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi Güncel
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Güncel
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş Güncel
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Ozan Güven Sezen Aksu
Spor Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Ankara Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Aydınlı Dağcılar Zafer Bayramını Ağrı Dağı Zirvesinde Kutladı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 13:32:39. #1.15#
title