Aydınlı çocukların 'Oyuncakçı Dedesi'

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, emekli öğretmen Erkan Atalı (68), ana malzemesi ahşap ve kargı olan, kaybolmaya yüz tutmuş yaklaşık 135 çeşit zeka ve beceri oyuncağını günümüze taşıdı. Yaptığı oyuncakları çocuklara ve torunlarına hediye eden Atalı'yı, çevresindekiler 'Oyuncakçı Dede' olarak tanıyor.

Aydın'da, teknik okullarda 34 yıl öğretmenlik yapan evli ve 2 çocuk babası Erkan Atalı, 2010 yılında emekli oldu. Çocukluk yıllarında başladığı oyuncak yapma işini öğretmenlik yaptığı dönemde de sürdüren Atalı, emekli olmasından sonra bunu bir adım öteye taşıdı. Atalı, çocukluk yıllarının oyuncakları başta olmak üzere çok daha eski yıllara ait pek çok zeka ve beceri oyuncağını evinin bahçesinde yaparak, günümüze kadar gelmesini sağlıyor.

Geçmişi 200 ila 400 yıl arasında değişen, aşık atma, topaç, ok, yılan, kamyon, bez bebek, mancınık gibi yaklaşık 135 çeşit oyuncak yapan Atalı, bunları açtığı sergilerde çocuklara ücretsiz olarak dağıtıyor. Ana maddesi kargı ve tahta olan oyuncakları zaman zaman torunları Ahmet Arslan (8) ve Gökalp Arslan (6) ile oynayan ve onlara da öğreten Atalı, bir yandan da 'Babadan Oğula, Dededen Torun'a' adını verdiği oyuncaklarla ilgili kitabını bastırmaya hazırlanıyor.Erkan Atalı, "Çocukluk yıllarımızda aileler ev işlerinden dolayı çocuklarına fazla zaman ayıramıyordu. Aileler, çocuklarına 'Al şu koyunları gütmeye git' derdi. Akşama kadar koyun güderken, bu tür oyuncaklar yaparak vakit geçirmeye çalışırdık. O dönemde televizyon da her evde yoktu. Büyükler zaten sohbetlerde bizleri konuşturmaz, 'Ağzın sussun elin konuşsun' derlerdi. Biz de mecbur, elimizi konuşturduk. Böylelikle oyuncak yapmadaki yaratıcılığımız gelişti, bugünlere kadar geldik" dedi.'ÖDEVCİ DEDEYDİM OYUNCAKÇI DEDE OLDUM'Çocuklarla birlikte oyunlar da oynayan Atalı, "Emekli olunca oyuncak yapımına ağırlık verdim. Emekli olmadan önce de komşu ve arkadaşların çocuklarına istedikleri oyuncakları atık malzemelerden yapıp, onlarla birlikte oynuyordum. Öğretmenlik yaptığım dönemde öğrencilerim bana çok ödev verdiğim için 'Ödevci Dede' derdi. Oyuncak yapmaya başlamamdan sonra 'Oyuncakçı Dede' denilmeye başladı. 2011 yılında da yaptığım oyuncaklarla ilk sergimi açtım. Halen oyuncak yapmaya devam ediyorum. Oyuncaklarımın en basitini 20 dakika, en zorunu ise 4 saatte yapıyorum. Oyuncakları marangozlardan temin ettiğim tahta parçaları ve sulak alanlardan kesip, kuruttuğum kargılardan yapıyorum. Antik dönemler dahil olmak üzere 135 çeşit eski zamanlardan günümüze taşıdığım oyuncak var" dedi.'DEDEM YAPIYOR BİZ OYNUYORUZ'Ahmet Arslan da dedesinin kendilerine çeşitli oyuncaklar yaptığını belirterek, "Bunlar çok keyif aldığım oyuncaklar. Zaman zaman ben de her fırsatta dedem gibi oyuncak yapmaya çalışırım" diye konuştu.

Kaynak: DHA