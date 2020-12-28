Aydınlı cami imamından örnek davranış
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Aydınlı cami imamından örnek davranış

28.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:55
Aydınlı cami imamından örnek davranış

Aydın'ın Efeler ilçesinde cami imamlığı yapan Sait Özçakır, tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için kampanya başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cami imamlığı yapan Sait Özçakır, tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için kampanya başlattı. Dostlarından destek alan Özçakır'ın kampanyası gün geçtikçe büyüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle online eğitime geçilmesi ile birlikte online dersleri takip etmek isteyen bir çok öğrenci tablet ve bilgisayara ihtiyaç duydu. Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek ekipleri arasında yer alan din görevlileri vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını gidermesi ve temin etmesinde yardımcı oldu. Yedieylül Mahallesi Konaklı Camii'nde imamlık yapan Sait Özçakır da bu süreç içerisinde bir yandan vatandaşların yardımına koşarken, bir yandan da eğitimini sürdürmek için tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan öğrencileri belirledi. Kendi tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini hazırlayan Özçakır, öğrencilerin eksikliklerinin giderilebilmesi için dostlarından destek istedi. Özçakır'ın destek çağrısını yanıtsız bırakmayan vatandaşlar öğrenciler için masaüstü ve dizüstü bilgisayar ve tablet bağışında bulundu. Bağışları tek tek öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ulaştıran cami imamı hayırseverler ile ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında köprü olarak öğrencilerin yüzünü güldürdü.

İçerisinde bulunduğumuz dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Cami İmamı Sait Özçakır, "Öğrencilerin yüzünün gülmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için başlattığım bu çalışmayı sürdürmeye devam edeceğim" dedi. - AYDIN

Aydınlı cami imamından örnek davranış
Aydınlı cami imamından örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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