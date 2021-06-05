Aydınlı Burcu'dan Avrupa ve Türkiye rekoru

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 'Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Aydınlı öğrenci Burcu İldem Gerçekden'den Avrupa ve Türkiye rekoru kırdı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 'Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Aydınlı öğrenci Burcu İldem Gerçekden'den Avrupa ve Türkiye rekoru kırdı.

Efeler Mustafa Kiriş Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Burcu İldem Gerçekden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda U-15'te olmasına rağmen U-20 kategorisinde yarıştı. Bu kategoride yarışan en küçük öğrenci olarak koparmada 87, silkmede 103 kilo kaldıran Gerçekden, kendi kategorisi olan U-15'te ise 76 kilo sıkletinde Avrupa ve Türkiye rekoru kırdı. Şampiyona dönüşü başarılı sporcu Burcu İldem Gerçekden'i makamında misafir ederek ödüllendiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Burcu'nun bu azim ve kararlılıkla devam ederse çok yakında altın madalyaları şehrimize getirmeye başlayacağına inanıyorum. Antrenörü Meliha Sarıkoca'ya, çalışmalarına devam ettiği Efeler Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine, kamp sürecinde ve ulaşım giderlerinde yardımcı olan iş insanı hayırsever Mustafa Takmaklı'ya çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı