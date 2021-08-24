Aydınlı Burcu Avrupa Şampiyonu oldu
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Aydınlı Burcu Avrupa Şampiyonu oldu

Aydınlı Burcu Avrupa Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekten Avrupa Şampiyonu oldu.

Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekten Avrupa Şampiyonu oldu.

Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası 20-27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Polonya'da başladı. Şampiyonaya 24 ülkeden 356 sporcu katılırken, Türk Milli Takımı 20 erkek, 20 bayan olmak üzere toplam 40 sporcu ile şampiyonada yer alıyor. Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcu Burcu İldem Gerçekten, U15 71 kiloda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil ediyor. Şampiyonanın dördüncü gününde Gerçekden, koparmada 81 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile gümüş, toplamda 181 kilo ile Avrupa Şampiyonu oldu.

Fillikçioğlu: "Bu gurur hepimizin"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Avrupa Şampiyonu olan başarılı sporcu Burcu İldem Gerçekden'i tevrik ederek, "Aydınımızın gururu sporcumuz Burcu İldem Gerçekden 81 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile gümüş, toplamda 181 kilo ile Avrupa Şampiyonu olarak bizlere unutulmaz bir gurur yaşattı. Polonya'da ay yıldızlı bayrağımızı açtırarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Bu gurur, mutluluk hepimizin. İnşallah Burcu'yu 2024 Olimpiyat Oyunlarında görmek istiyoruz. Başta bu gurur ve heyecanı bizlere yaşatan Burcu'yu, bu büyük başarıda emeği geçen Antrenör Meliha Sarıkoca'yı ve teknik ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Devam eden şampiyonada ülkemizi temsil eden diğer sporculara başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydınlı Burcu Avrupa Şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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