Aydınlı atletlerden 4 madalya

03.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:50

İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Komple Atlet Salon Ligi ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcular başarılı dereceler elde etti.



Aydın'ı temsilen şampiyonaya katılan başarılı Atlet Osman Mercimek Türkiye Komple Atlet Salon Ligi yarışında Türkiye 3'üncülüğü ve yine aynı yarışta düzenlenen Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası heptatlon branşında da 3'üncü olarak çifte madalyanın sahibi oldu.



Aynı şampiyonada Aydın'ı temsil eden bir diğer sporcu olan Berivan Şengel Türkiye Komple Atlet Salon Ligi Yarışında pentatlon branşında Türkiye 3'üncülüğ derecesini elde etti.



Tüm Zamanların En İyi 5 Derecesini Yaptı



01 – 02 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasında Aydın'ı temsil eden Milli Atlet Burcu Erdemir büyük kadınlar 60 m. kategorisinde tüm zamanların en iyi 5 derecesini yaparak ve kendi rekorunu egale edip 7,42 sn. derecesiyle Türkiye 2'nciliğinin sahibi oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.



Türkiye'yi Temsil Edecek



Aydınlı Milli Atlet Burcu Erdemir İstanbul'da 15 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan Atletizm Balkon Şampiyonasında ve 16 Şubat 2020 tarihinde yine İstanbul'da gerçekleştirilecek olan EA Permit İstanbul CUP Uluslararası Atletizm Salon Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, atletizm şampiyonalarında derece elde eden tüm sporcuları tebrik etti ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecek olan Milli Atlet Burcu Erdemir'e başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA