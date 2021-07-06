Aydınlı atletler, Kütahya'da destan yazdı
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Aydınlı atletler, Kütahya'da destan yazdı

Aydınlı atletler, Kütahya'da destan yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'da düzenlenen U18 Atletizim Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı atletler destan yazdı.

Kütahya'da düzenlenen U18 Atletizim Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı atletler destan yazdı.

Aydın, spor alanında önemli başarılara imza atan şehirler arasında yer alırken, Kütahya'da düzenlenen U18 Atletizim Türkiye Şampiyonası'na Aydınlı atletler damga vurdu. Düzenlenen şampiyonada Aydınlı sporcular, şampiyonadan 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Aydın'ı temsil eden sporculardan Ayşenur Çelik, heptatlon branşında 4 bin 672 puanla Türkiye birincisi, 100 metre engelli branşında ise TOHM barajını geçerek Türkiye ikincisi, dekatlon branşında İsmail Efe Durmuş 5 bin 169 puanla TOHM barajını geçerek Türkiye ikincisi, heptatlon branşında Berivan Şengel 3 bin 923 puanla TOHM barajını geçerek Türkiye ikincisi, çekiç atmada Yusuf Bozkaş 61.68 derecesiyle TOHM barajını geçerek Türkiye ikincisi, çekiç atma branşında Habib İslam Kurt 56.96 derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyona'dan başarılarla dönen sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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