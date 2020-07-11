Aydınlı AK Gençlerden Ayasofya için şükür namazı Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasının ardından Aydınlı AK Partili gençler sabah namazında bir araya geldi.

Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasının ardından Aydınlı AK Partili gençler sabah namazında bir araya geldi.

Aydın'ın 17 ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik sonrasında açıklama yapan AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, İstanbul'un Fethi ve Ayasofya'nın cami haline dönüştürülmesinin önemli ve şanlı bir hadise olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'nden sonra doğrudan Ayasofya'ya yöneldiğini hatırlatan Demir, "Bizans halkı, korku ve merakla Ayasofya'da akıbetlerini beklemektedir. Fatih, kendisini karşılayan halka, hayatları ve hürriyetleri konusunda teminat vererek, Ayasofya'ya girer. İstanbul'un Fatihi, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere diker, kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. Böylece, fethini tescillemiş olur. Ardından, mabedin uygun bir köşesinde şükür secdesi yaparak, iki rekat namaz kılar. İşte fethin ve milletimizin bu coğrafyadaki hakimiyetinin sembolü Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlıyor. Danıştay, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya'nın özüne dönmesinin yolunu açtı ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile de hazırlıklarımız başladı. İnşaallah, 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da namazlarımızı kılmaya başlayacağız" dedi.

"Bir hayalin gerçekleşmesidir"

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi anlamına geldiğinin altını çizen Demir, "Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Nesilden nesile aktarılan bir hayalin gerçekleşmesine şahit olan gençler olarak Rabbimize şükrediyoruz. İnşallah şükürlerimizi ve dualarımızı 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da yapacağız. 10 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devir daha kapanmış, yerine daha adil ve muteberi konmuştur. Hayırlara vesile olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA