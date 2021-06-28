Aydınlı AK Gençler'den, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
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Aydınlı AK Gençler'den, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Aydınlı AK Gençler'den, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin Katarlı öğrencileri sınavsız okutacağı" iddiasına AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleri, suç duyurusunda bulunarak tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin Katarlı öğrencileri sınavsız okutacağı" iddiasına AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleri, suç duyurusunda bulunarak tepki gösterdi.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü ile Katarlı öğrencilerin belirli kontenjanlara göre tıp, diş hekimliği ve eczacılık alanlarında sınavsız eğitim alacağı yönündeki iddialar sonrasında gençlerden gelen tepkiler büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları, iddiaların asılsız olduğuna dikkat çekerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Üniversite hayali kuran öğrencilerin ortaya atılan iddialarla sınav öncesinde motivasyonlarının kırıldığına dikkat çeken Aydınlı AK Gençler, ortaya atılan iddialarla gençlerin manevi yıkıma uğratıldığını ifade etti.

"Özür borçlusunuz"

Aydın Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları adına konuşan Lütfiye Şimşek; "CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. Kılıçdaroğlu, troll dediğiniz biz gençler, bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz" dedi.

Aydın Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Aydınlı AK Gençleri temsilen sınava giren bir öğrenci tarafından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. - AYDIN

Aydınlı AK Gençler'den, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Aydınlı AK Gençler'den, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Aydınlı AK Gençler'den, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Aydınlı AK Gençler'den, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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